Hari Ini, Jusuf Kalla Beri Sambutan di Boao Forum for Asia

TEMPO.CO, Boao - Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla hari ini, 24 Maret 2016, akan mengikuti Boao Forum for Asia yang berlangsung di Boao, Tiongkok. Salah satunya, dia akan memberikan sambutan kepada peserta Boao Forum for Asia yang mencapai ratusan orang.



"Boao Forum itu seperti Forum Davos di Swiss. Tapi, ini khusus Asia. Tepatnya, membahas rencana pembangunan ekonomi ke depannya untuk Asia," ucap JK kepada awak media, Rabu kemarin, sehari sebelum diselenggarakannya Boao Forum.



Berdasarkan informasi yang digali Tempo, JK dalam sambutannya akan menyinggung perihal kerja sama antarnegara Asia untuk mencari solusi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi global akhir-akhir ini. JK mendorong adanya upaya berbagai sumber daya, tak terkecuali dalam finansial, antarnegara Asia untuk memastikan negara-negara Asia bisa bersama-sama maju.



Selain itu, JK juga disebutkan akan menyinggung soal konflik di Laut Cina Selatan. JK akan meminta negara-negara Asia, terutama yang aktif di Laut Cina Selatan, untuk aktif mencari solusi atas sengketa teritorial yang kerap terjadi di sana.



Hal ini menyusul insiden perairan Natuna di mana penangkapan pelaku illegal fishing terganggu klaim teritori antara Tiongkok dan Indonesia.



Chairman Boao Forum Yasuo Fukuda sudah terlebih dahulu memberikan sambutan. Dalam pidatonya, ia menyampaikan hal serupa yang akan disampaikan JK.



Pada intinya, ia menegaskan bahwa tanpa kerja sama antarnegara Asia, tak akan ada pertumbuhan ekonomi di Asia yang pada ujungnya tak akan ada pertumbuhan ekonomi di dunia mengingat 2/3 pertumbuhan ekonomi dunia disumbang oleh Asia.



"Tak ada negara yang bisa bertahan dengan sendirinya. Fondasi yang kita bangun harus berdasarkan pada mutual understanding, bukan pada kepentingan atau agenda pribadi," ujar Yasuo menutup pidatonya.



Boao Forum for Asia diinisiasi oleh mantan Presiden Filipina Fidel V. Ramos, mantan PM Australia Bob Hawke, dan mantan PM Jepang Morihiro Hosokawa, dan resmi diluncurkan oleh 28 negara di kawasan Asia-Pasifik pada Februari 2001 di Boao, Provinsi Hainan, Cina.



Boao Annual Conference kali ini menghadirkan lebih dari 2.000 peserta yang terdiri atas kepala negara/pemerintahan, CEO, ahli ekonomi, dan akademikus. Forum ini diklaim sebagai Davosnya Asia.



ISTMAN M.P.