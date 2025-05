TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan sejumlah CEO dari beberapa perusahaan terkemuka di Inggris.



Anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan Presiden juga akan menghadiri forum bisnis di London.



"Presiden akan mengawali kegiatan dengan bertemu CEO dari beberapa perusahaan terkemuka di Inggris. Pertemuan digelar di Grosvenor House, London," kata Ari, yang ikut mendampingi Presiden, Rabu, 20 April 2016.



Setelah melakukan pertemuan dengan para CEO, Jokowi akan menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Inggris di Hotel Mandarin, London.



Ari mengatakan Presiden akan memberikan sambutan dalam acara forum bisnis tersebut. Menteri Perdagangan dan Investasi Inggris Mark Ian Price juga akan hadir dalam forum itu.



Pada siang hari, menurut Ari, Presiden akan blusukan ke daerah New Bond Street. Di sini, Presiden juga akan mengunjungi instalasi pameran hasil karya lima desainer Indonesia yang dipamerkan di salah satu pusat pertokoan.



Setelah blusukan ke New Bond Street, Jokowi akan meninjau Lapangan Queen Elizabeth Olympic Park. Di sini, Presiden akan menyaksikan inisiatif Football for Peace dan melihat pertandingan sepak bola anak usia 7-8 tahun.



Selain itu, Presiden akan melihat fasilitas velodrom di kawasan Olympic Park serta mengunjungi East Village Olympic Park, permukiman atlet yang dialihfungsikan menjadi perumahan umum.



Sore harinya, Presiden dan rombongan akan bertolak ke Brussels, Belgia, dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Bandara Stansted, London, Inggris, dan diperkirakan tiba di Bandara Abeleg, Brussels, pada petang hari waktu setempat.



ANANDA TERESIA