Hari Kejepit, Senin 27 Maret 2017 Bukan Libur Cuti Bersama

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan Senin, 27 Maret 2017, bukan hari libur nasional meskipun Selasa, 28 Maret 2017, merupakan libur memperingati Hari Raya Nyepi.



Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, dalam rilisnya, Kamis, 23 Maret 2017, menyatakan tanggal 27 Maret 2017 tidak termasuk cuti bersama 2017 yang diputuskan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 684 Tahun 2016, No. 302 Tahun 2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2017.



Sebelumnya banyak beredar kabar di media sosial bahwa Senin, 27 Maret 2017, merupakan cuti bersama karena Selasa, 28 Maret 2017 adalah libur Hari Raya Nyepi.



“Masyarakat diminta untuk tetap merujuk kepada SKB yang telah ditandatangani MenPANRB, Menag, serta Menaker,” ujar Rini seperti dikutip dari situs menpan.go.id.



Berdasarkan SKB tersebut terdapat 16 hari libur nasional pada tahun 2017. Di samping itu, waktu cuti bersama ditetapkan sebanyak 6 hari.



Untuk itu Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati atas berita palsu yang beredar.



Berikut rincian libur nasional tahun 2017:

- Minggu, 1 Januari, Tahun Baru Masehi

- Sabtu, 28 Januari, Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili

- Selasa, 28 Maret, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939

- Jumat, 14 April, Wafat Isa Al Masih

- Senin, 24 April, Isra Miraj Nabi Muhammad SAW

- Senin, 1 Mei, Hari Buruh Internasional

- Kamis, 11 Mei, Hari Raya Waisak 2561

- Kamis, 25 Mei, Kenaikan Isa Al Masih

- Kamis, 1 Juni, Hari Lahir Pancasila

- Minggu-Senin, 25-26 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah

- Kamis, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

- Jumat, 1 September, Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah

- Kamis, 21 September, Tahun Baru Islam 1439 Hijriah

- Jumat, 1 Desember, Maulid Nabi Muhammad SAW

- Senin, 25 Desember, Hari Raya Natal



Untuk cuti bersama tahun 2017, berikut rinciannya:

- Senin, 2 Januari, Tahun Baru 2017 Masehi

- Selasa-Jumat, 27-30 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah

- Selasa, 26 Desember, Hari Raya Natal



YUDONO