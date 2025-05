Ikuti Jokowi, Rano Karno Akan Bacakan Naskah Bung Karno

TEMPO.CO, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merayakan hari jadinya yang ke-44 hari ini, Selasa, 10 Januari 2017. Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Basarah mengatakan tema yang diusung pada tahun ini adalah “Mewujudkan Trisakti dengan Pembangunan Nasional Semesta Berencana”.



Ahmad Basarah menuturkan, selain memperingati hari ulang tahun PDIP, acara yang digelar di Jakarta Convention Center ini sekaligus Rapat Kerja Nasional I. “Agenda ini dilaksanakan sejak tanggal 10 hingga 12 Januari 2017,” katanya di Jakarta, Selasa, 10 Januari 2017.



Dalam acara kali ini, akan dibacakan naskah Dedication of Life yang ditulis oleh Presiden Sukarno. Beberapa tahun lalu, Presiden Joko Widodo pernah membacakan naskah ini di depan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Kali ini yang akan membacakannya Gubernur Banten Rano Karno,” tutur Ahmad.



Dedication of Life berkali-kali disampaikan oleh Bung Karno dalam berbagai pertemuan secara lisan. Tapi baru dituliskan Bung Karno pada 1966. Dedication of Life ini merupakan bentuk komitmen Bung Karno dalam mengabdi kepada Tuhan, bangsa, dan tanah air.



Merujuk pada agenda acara, Presiden Jokowi akan memberikan sambutannya dalam acara kali ini pada pukul 10.50 WIB. Selain itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan pidato tentang menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tuggal Ika, dan NKRI pada pukul 10.30.



Acara baru akan dimulai pukul 10.00. Tapi para tamu VVIP sudah datang sekitar pukul 09.25. Megawati datang bersama Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sortaduga. Beberapa saat kemudian, tiba Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden Joko Widodo.



AHMAD FAIZ