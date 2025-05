TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Formularium Obat Nasional--penyusun daftar obat untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan--Profeson Iwan Dwiprahasto menilai harga obat di Indonesia aneh. Sebabnya, harga obat dengan formula yang sama bisa berselisih puluhan, bahkan ratusan, kali lipat.



"Harga obat di Indonesia sangat aneh. Obat yang sama isinya, cuma beda kemasan, bisa sangat berbeda harganya," kata Iwan kepada Tempo pada pertengahan Oktober lalu.



Dia mencontohkan, ada obat antihipertensi berharga Rp 500 per tablet. Tapi obat yang sama dengan merek berbeda bisa mencapai Rp 18.000 per tablet. "Kalau dengan obat yang mahal orang bisa sembuh jauh lebih cepat, tak masalah. Tapi ini kan tidak, karena isinya sama," ucap Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada tersebut.



Hasil riset tim investigasi Tempo terhadap sejumlah obat membenarkan pernyataan Iwan. Harga antibiotik Amoksisilin 500 miligram, misalnya, hanya Rp 387,99 per kapsul. Tiga merek berbeda harganya lebih dari Rp 2.500. Bahkan harga Amoxan 500 miligram bisa mencapai Rp 4.050 per kapsul atau sepuluh kali lipat dari Amoksisilin.



Iwan menyatakan mahalnya harga obat, antar lain, karena biaya promosi yang sangat tinggi. Menurut dia, biaya promosi bisa mencapai 40 persen dari harga obat. Salah satu biaya promosi itu adalah pemberian komisi untuk para dokter oleh perusahaan obat. Tentu saja, tujuannya adalah agar dokter meresepkan obat produksi perusahaan tersebut kepada pasien. Hasil penelusuran tim investigasi Tempo menunjukkan banyak dokter menerima duit dari perusahaan farmasi.



