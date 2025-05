ISESS Menduga Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Setelah Ada Evaluasi Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menduga, pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto Arief Wibowo dilakukan atas berbagai pertimbangan. Salah satunya, evaluasi Presiden Prabowo Subianto terhadap keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang memutasi putra mantan Wakil Presiden Try Sutrisno itu.