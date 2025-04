TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, menyampaikan pihak Istana belum menjadwalkan waktu pertemuan Presiden Joko Widodo dengan keluarga penyidik KPK, Novel Baswedan. Sebab, Jokowi sangat sibuk.



"Tapi perlu saya informasikan bahwa suratnya sudah disampaikan sama Novel Baswedan," ujar Johan saat dicegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 24 Agustus 2017.



Istri Novel, Rina Emilda, mengirim surat kepada Jokowi untuk meminta waktu pertemuan. Tujuannya untuk menjelaskan kepada Jokowi duduk perkara Novel, tim pencari fakta, dan perkembangan terbaru suaminya.



Novel merupakan korban tindak kekerasan. Beberapa waktu lalu, ia disiram air keras oleh sosok misterius di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Serangan itu membakar sebagian wajahnya dan merusak penglihatannya. Novel menduga penyerangan itu berkaitan dengan salah satu perkara yang ia usut.



Johan mengatakan Jokowi tetap ingin bertemu dengan istri Novel walau sibuk. Apalagi, ketika ditanyai mengenai surat Novel, kata Johan, Jokowi menyanggupinya selama waktunya bisa disesuaikan dengan agenda lain.



Ditanyai apakah pertemuan itu juga akan menyinggung detail pengusutan perkara Novel Baswedan, Johan mengatakan yang ia tahu adalah Rina ingin mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Ucapan terima kasih itu berkaitan dengan upaya Jokowi mendorong perkara Novel untuk segera diselesaikan dan bantuan pengobatannya. "Tidak ada yang lain," ujarnya.



