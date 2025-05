TEMPO.CO, Jakarta - Netizen ramai membincangkan duel panco antara Presiden Joko Widodo dengan putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Adu panco yang diunggah Kaesang pada Sabtu lalu itu dibanjiri komentar dari pengunjung situs YouTube. Hanya selisih dua hari, sebanyak 1.037 orang mengomentari video kocak itu.



Hingga Minggu malam, video itu telah ditonton 40.415 pengunjung. Beberapa orang pun memberikan komentar jenaka, seperti pemilik akun Jizreel Pandey. "Bapakmu itu ya, miski hanya kulit bungkus tulang, tapi kekuatannya seperti Om Putin (Presiden Rusia) dan bisa bikin RRC respek sama, NKRI," ujarnya.

Mama Rita, salah satu pengunjung YouTube pun ikut angkat bicara terhadap video berdurasi 1 menit 37 detik itu. “Durasi sebentar tapi maknanya dalem banget, terima kasih Mas Kaesang, salam buat Bapak Presiden, sehat terus ya, Bapak," kata akun Mama Rita di YouTube, Minggu, 3 Juli 2016.



Tak sedikit netizen yang terkekeh dengan aksi video ayah-anak itu. Salah satunya adalah pengunjung dengan akun Tereza Music. Tereza menyebut video itu greget karena menampilkan adu panco dengan orang nomor satu di Indonesia. "Never found something greget more than this video, LOL," kata dia.



Video adu panco Presiden Jokowi dengan Kaesang Pangarep, putra bungsunya, bisa disaksikan di YouTube dengan judul PILOK #4: Adu Panco. Sebagian besar komentar mengapresiasi tingkah Kaesang yang mengunggah video itu. Mereka menilai ada pesan yang ingin disampaikan Presiden dalam video singkatnya.



Salah satu pengunjung pun menilai penampilan kedua anak tersebut menunjukkan pentingnya kedekatan antara ayah dan anak. Akun yang bernama Tiramisu menilai beruntung menjadi anak Jokowi. “Enak banget punya bapak kayak Pak Kokowi. Dididik anak-anaknya dengan baik,” kata dia.



Awalnya, video itu juga menceritakan aksi saling sindir kekuatan fisik antara Jokowi dengan Kaesang. Jokowi mengenakan kaus berwarna putih saat beradu panco. Ia tampak memegang lengan Kaesang yang lebih besar dan berotot. Ia mengatakan kepada Kaesang bahwa badan yang besar belum tentu kuat.



Kaesang dengan wajah santai mendengarkan ucapan ayahnya. Saat berpanco dengan ayahnya, Kaesang hanya mengenakan kaus singlet putih. Enam kali Jokowi mencoba menjatuhkan lengan Kaesang, namun gagal. Karena tak tega melihat ayahnya kesulitan melawan Kaesang, ia pun menghentikan panco. “Udah-udah, nanti malah encok Bapak."



Meski terkesan enggan mengakui kekalahannya, secara diplomatis Presiden Jokowi memuji ketangguhan anaknya. Menurut Jokowi, orang yang berbadan besar belum tentu kuat. "Orang yang kuat adalah yang besar kesabarannya. Orang yang besar adalah yang tinggi kesalehannya. Ini kuat? Enggak!"



DANANG FIRMANTO



