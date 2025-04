TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, mengatakan Novel Baswedan dipindahkan ke Singapura untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Penyidik senior KPK ini dikabarkan akan dibawa ke Singapura hari ini.



"Iya, dibawa ke Singapura," ucap Febri kepada Tempo saat dihubungi, Rabu, 12 April 2017.



Febri juga mengatakan belum diketahui sampai kapan Novel Baswedan akan menjalani perawatan di Singapura. Menurut dia, semua bergantung pada hasil pemeriksaan dokter yang menangani Novel di Singapura.



Novel diserang orang tak dikenal setelah melakukan salat subuh di Masjid Jami Al Ihsan dekat kediamannya, Selasa kemarin. Dia disiram menggunakan air keras oleh pelaku yang diduga berjumlah dua orang.



Novel kemudian dibawa para tetangganya ke Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk mendapatkan perawatan. Kemudian dia dipindahkan ke rumah sakit Jakarta Eye Center (JEC).



Ini bukan pertama kalinya Novel mendapat teror. Sebelumnya, dia pernah ditabrak orang tak dikenal sebanyak dua kali. Dalam dua kali penabrakan yang tepat sasaran, Novel tersungkur dari sepeda motornya. Beruntung, dia hanya terluka.



