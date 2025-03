Jumlah Kendaraan Meningkat, One Way Diberlakukan di Tol Cipali

TEMPO.CO , Cirebon - Rekayasa lalu lintas berupa one way dilakukan di tol Cikopo-Palimanan atau Tol Cipali . Sebelumnya, contraflow sudah diberlakukan akibat meningkatnya arus lalu lintas di tol Cipali.

“Saat ini rekayasa lalu lintas one way telah diberlakukan di KM 70 hingga KM 188,” kata Ardam Rafif Trisilo, Sustainability Management and Corporate Communications Departement Head Astra tol Cipali, Kamis, 27 Maret 2024,

One way diberlakukan sekitar pukul 11.59 WIB. Namun, menurut Ardam, pelaksanaan one way bersifat situasional dan dilaksanakan sesuai diskresi kepolisian. ”Setelah pemberlakuan one way, arus lalu lintas di tol Cipali terlihat sudah terurai,” ujarnya.