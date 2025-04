Jusuf Kalla Mengaku Pernah Tegur Amran Sulaiman, tapi Bukan soal Mafia Pangan

Jusuf Kalla kemudian melakukan tes untuk menguji klaim laporan tersebut. Setelah tes itu, diambil kesimpulan konsumsi rata-rata beras adalah 100 kilogram beras per orang atau per tahun. Dengan angka itu, artinya maksimal produksi beras sebesar 28 juta ton. "Setelah kita tes diambil kesimpulan bahwa konsumsi rata-rata beras adalah 100 kilogram beras per orang atau per tahun. Artinya maksimal produksi kita 28 juta beras dikurangi dengan jumlah impor beras," kata dia.