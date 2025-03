Kader PSI di FOLU Net Sink, Auriga: Apakah Mereka Punya Rekam Jejak dalam Kebijakan Lingkungan?

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Hukum Auriga Nusantara Roni Saputra menganggap masuknya kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia’s Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030. Ia mempertanyakan rekam jejak kader PSI yang masuk ke dalam struktur organisasi tersebut dalam isu lingkungan.