Kader PSI Masuk Struktur FOLU Net Sink 2030, Raja Juli Klaim Pembiayaan Bukan dari APBN

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhutanan Raja Juli Antoni mengkonfirmasi ihwal Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Dalam surat itu, terlampir sejumlah nama kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai personel tim FOLU Net Sink 2030.