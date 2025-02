Kampus Peraih Penghargaan Shell Eco-marathon 2025: Undip, ITS, dan Universitas Negeri Malang

TEMPO.CO , Jakarta - Shell Eco-marathon (SEM) Asia-Pacific and the Middle East 2025 telah dilaksanakan di Lusail International Circuit, Doha, Qatar. Kompetisi itu digelar pada 8-12 Februari lalu. Beberapa kampus di Indonesia seperti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Malang (UM), dan Universitas Diponegoro (Undip) meraih penghargaan saat mengikuti kompetisi tersebut.

Penghargaan on-tract didapatkan setelah mobil rancangan mereka mencatat efisiensi bahan bakar sebesar 314 km per liter. Dikutip dari laman ITS, berkat capaian gemilang tersebut mereka meraih juara ketiga on-tract kategori Prototype Hydrogen Fuel Cell.

Dikutip dari laman Undip, selain itu mereka juga mendapat Juara 2 untuk kategori Urban Concept Internal Combustion Engine (ICE) dengan catatan efisiensi bahan bakar sebanyak 415 km/liter. Bahkan mereka mendapatkan penghargaan juga di kategori off-track, berupa Award Technical Innovation dengan judul ‘Manumatic Dog Clutch: Optimization of the Transmission System in Rondhan Electric Vehicle to Reduce Drag Losses and Improve Power Efficiency’.