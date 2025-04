Kans Megawati Jadi Ketua Umum Lagi di Kongres PDIP ke-6

Namun, peluang estafet kepemimpinan PDIP dari Megawati ke Puan itu dibantah Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat ini masih sulit digantikan di jabatannya dalam waktu dekat. Said mengklaim bahwa para kader PDIP baik di anak ranting maupun akar rumput masih menginginkan Megawati untuk menjabat ketua umum.

Selain itu, Said juga membicarakan pernyataan Megawati yang meminta Puan untuk menjadi ketua umum partai. Menurut Said, pernyataan Megawati itu hanya gurauan semata. Megawati, kata Said, adalah sosok yang suka bercanda. Maka dari itu, Said berkata internal PDIP tidak menganggap pernyataan Presiden ke-5 RI itu sebagai sinyal pergantian kepemimpinan di partai.