Kapolri: Puncak Arus Mudik Diperkirakan 28-30 Maret 2025

Selain itu, Polri juga tetap mempersiapkan berbagai macam rekayasa lalu lintas, mulai dari pelaksanaan kegiatan ganjil genap, 'contraflow', hingga one way serta berkoordinasi dengan pemerintah aerah untuk pelaksanaan pola kerja di mana saja atau work from anywhere terhadap pekerja di masing-masing daerah.