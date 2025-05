Kata Buruh soal Perbedaan May Day di Era Prabowo dan Jokowi

TEMPO.CO , Jakarta -- Sejumlah serikat pekerja menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Mei 2025. Peringatan May Day pada tahun ini merupakan yang pertama di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Peringatan May Day di Monas dihadiri Prabowo dan sejumlah politikus lainnya dari Kabinet Merah Putih hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Prabowo sempat memberikan orasi politik di depan ribuan buruh yang hadir. Seusai Prabowo berorasi digelar pertunjukan musik. Massa baru mulai membubarkan diri sekitar pukul 14.30 WIB.

Seusai acara, beberapa pekerja memberikan tanggapan ihwal peringatan Hari Buruh Internasional pertama di era Presiden Prabowo. Mereka kompak menilai May Day kali ini berbeda dengan masa presiden-presiden sebelumnya, termasuk Joko Widodo (Jokowi). "Perbedaannya adalah presiden baru mau turun menemui para buruh itu di May Day sekarang," kata Rian Adiputra, 30 tahun, buruh asal Tangerang, Banten, kepada Tempo di lokasi.

Rian juga menyoroti aksi May Day yang kerap terjadi bentrok dengan aparat pada masa presiden sebelumnya. "Mayoritas waktu itu terjadi banyak gesekan. Kami dibenturkan dengan aparat," ujar Rian.

Dalam kesempatan terpisah, Naysilla , 35 tahun, buruh perempuan asal Cibinong, Jawa Barat, mengatakan kehadiran Prabowo meninggalkan kesan baginya. Namun, Naysilla mengatakan, Presiden Prabowo harus terus membuktikan keberpihakannya kepada kaum buruh. Dia menilai Prabowo tidak bisa hanya hadir dalam perayaan May Day kali ini saja. "Kalau bisa setiap May Day dihadiri presiden. Dan kalau bisa jangan cuma May Day," kata dia.