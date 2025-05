TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat mengatakan rombongan DPR yang berangkat ke Amerika Serikat terdiri dari 27 orang. Di antaranya termasuk istri, anak, dan ajudan dewan.



Dari data yang diterima Tempo, istri Setya Novanto, Deisti Atriani, adalah salah satu nama yang berangkat ke New York. Ada pula Letty Novianthi (istri Roem Kono), Wiwik Ariany Kardinal (istri Robert Joppy Kardinal), dan Syarif Assegaf (putra Nurhayati Ali Assegaf).



"Tapi, untuk istri dan anak anggota tidak termasuk dalam bagian delegasi, karena dengan beaya sendiri dan tidak ikut dalam agenda resmi DPR," ujar Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR Djaka Dwi Winarko, Selasa, 8 September 2015.



Berikut 27 nama rombongan DPR yang berangkat ke New York:



1. Ketua DPR Setya Novanto (Golkar)

2. Deisti Atriani, istri Ketua DPR

3. Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon (Gerindra)

4. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Roem Kono (Golkar)

5. Letty Novianthi, istri Roem Kono

6. Anggota Komisi Pertanian Robert Joppy Kardinal (Golkar)

7. Wiwik Ariany Kardinal, istri Robert Joppy Kardinal

8. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat)

9. Syarif Assegaf, putra Nurhayati Ali Assegaf

10. Anggota Komisi Perhubungan Markus Nari (Golkar)

11. Anggota Komisi Perhubungan Umar Arsal (Demokrat)

12. Staf Khusus Bidang Kemaritiman dari Sekretariat Kabinet Eddy Pratomo

13. Staf Khusus Ketua DPR Nurul Arifin

14. Kepala Subbagian Rumah Tangga Ketua DPR Novianti

15. Ajudan Ketua DPR Ajun Komisaris Edison Eman Tjarya

16. Pengawal Pribadi Ketua DPR Sigit Raharjo

17. Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR Yoi Tahapari

18. Peneliti Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi Simela Victor Muhamad

19. Tenaga Ahli Ketua DPR Jefry Katindig

20. Ajudan Wakil Ketua DPR Hasby Muhamad Zamry

21. Staf Ketua DPR Asep Supriadi

22. Fotografer dari Kehumasan DPR Yaserto Denus Saptoadji



Setelah menghadiri konferensi Inter Parliamentary Union, ke-22 nama di atas akan melanjutkan perjalanan ke San Fransisco dan Washington DC untuk melakukan kunjungan muhibah hingga 12 September 2015.



Sementara itu, lima anggota DPR lainnya hanya ikut hingga ke New York untuk menghadiri agenda awal saja, yaitu konferensi Inter Parliamentary Union hingga 2 September lalu. Mereka adalah:



23. Wakil Ketua Komisi Pertahanan Tantowi Yahya (Golkar)

24. Wakil Ketua Komisi Energi Setya Yudha (Golkar)

25. Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsuddin (Golkar)

26. Anggota BKSAP Juliari Batubara (PDIP)

27. Wakil Ketua Komisi Perhubungan Michael Wattimena (Partai Demokrat)



INDRI MAULIDAR



