Kemdiktisaintek Pastikan Skema Student Loan akan Berbeda dari ITB

Mendiktisaintek Brian Yuliarto sebelumnya juga mengatakan pemerintah sedang mempelajari beberapa penerapan student loan yang pernah ada, termasuk ITB. “Itu sedang kami pelajari juga, supaya hal yang dulu menjadi hambatan sudah bisa kita antisipasi,” kata guru besar ITB itu lewat pesan singkat kepada Tempo pada Sabtu, 29 Maret 2025.



Sistem student loan awalnya diterapkan oleh ITB pada 2024 sebagai cara agar mahasiswa mampu membayar uang kuliah tunggal (UKT). Mahasiswa yang tidak mampu membayar secara kontan bisa meminjam dana yang kemudian akan dilunasi dalam waktu 6 atau 12 bulan. ITB saat itu menggandeng platform pinjol PT Inclusive Finance Group, atau yang dikenal sebagai Danacita.



UKT yang harus dibayarkan mahasiswa di ITB mencapai besaran Rp 12,5 juta per semester. Situs web Danacita saat itu menggambarkan simulasi cicilan bagi mahasiswa yang meminjam dana ke mereka.



Sesuai dengan simulasi yang dikutip Tempo pada 28 Januari 2024, disebutkan bahwa mahasiswa ITB yang mengambil pinjaman dengan tenor 6 bulan dikenakan biaya bulanan platform sebesar 1,6 persen dan biaya persetujuan 3 persen. Artinya, peminjam harus mencicil Rp 2.345.834 per bulan atau total pengembalian dalam 6 bulan mencapai Rp 14.074.004.



Sedangkan mahasiswa yang menarik pinjaman dengan tenor 12 bulan dikenakan biaya bulanan platform 1,75 persen serta biaya persetujuan 3 persen. Sehingga peminjam harus membayar angsuran Rp 1.291.667 per bulan atau Rp 15,5 juta per tahun.



Skema Baru Pinjaman Pendidikan