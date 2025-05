Kepengurusan Baru, PBNU Soroti Pembangunan Islam Nusantara

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama Said Aqil Siroj mengatakan ada beberapa tantangan yang dihadapi kepengurusan baru NU. Terutama dalam bidang pendidikan sumber daya manusia, kesehatan, dan pembangunan ekonomi kerakyatan.



Said berharap kepengurusan baru dapat meneruskan program kerja dengan memberikan inovasi kreatif untuk kemajuan organisasinya. "Tantangan ke depan terbesar yakni membangun generasi muda NU secara estafet untuk pembangunan Islam nusantara," kata Said di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Agustus 2015.



Oleh sebab itu, kata Said, PBNU akan kembali menambah jumlah sekolah ke-NU-an. Tujuannya, kader NU dapat mengawal keutuhan bangsa melalui politik kebangsaan.



"Mudah-mudahan semua pengurus bisa segera bekerja dan beraksi untuk PBNU. PBNU bermakna pancasila, bhineka tunggal ika, NKRI, dan UU 1945," ujar Said.



Ketua Umum Badan Musyawarah PBNU Ma'ruf Amin juga berharap kadernya dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan. Ma'ruf berpendapat ada dua cara yang dapat dilakukan yakni melalui ekonomi komersial dan sosial. Ia juga akan bekerja sama dengan berbagai pengusaha dan asosiasi untuk mendukung program kerja tersebut.



"Sebanyak 574 SDM PBNU belum dimaksimalkan. Saya kira periode ini bisa dimaksimalkan," ujarnya.



Ma'ruf berujar NU telah memasuki usia 100 tahun. Menurut dia, usia ini merupakan periode kebangkitan kedua. "Artinya, harus ada pembaharuan di kebangkitan kedua ini," ujarnya.



Adapun susunan kepengurusan PBNU 2015-2020 antara lain:

Ketua Umum Harian Syuriyah (Badan Musyawarah) PBNU: Ma'ruf Amin

Wakil Ketua: Miftahul Akhyar

Sekretaris: Yahya Cholil Staquf



Ketua Umum Pelaksana Harian: Said Aqil Siroj

Wakil Ketua Umum: Slamet Effendy

Sekretaris Jenderal Helmi Faishal Zaini

Bendahara Umum: Bina Suhendra



DEWI SUCI RAHAYU