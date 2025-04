Ketua DPR Puan Maharani Minta Prabowo Tunjuk Dubes AS Baru

TEMPO.CO , Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Presiden Prabowo Subianto menunjuk Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) yang telah kosong selama dua tahun. Menurut Puan, kursi Dubes Indonesia di AS yang ditinggalkan Rosan Roeslani harus segera diisi.

Usai Trump mengumumkan tarif impor timbal balik 32 persen untuk Indonesia, lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meminta Presiden Prabowo segera menunjuk Duta Besar AS.