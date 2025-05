Ketua KASBI: May Day Bukan Saatnya Bermesraan dengan Rezim

TEMPO.CO , Jakarta -- Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menyindir serikat pekerja yang memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 bersama elite politik. Menurut Sunarno, kebijakan yang dibuat kalangan elite politik saat ini belum berpihak pada kaum buruh.

Sebelum regulasi yang dibuat pemerintah menunjukkan keberpihakan pada buruh, Sunarno menegaskan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk mendekatkan diri dengan kekuasaan. “Peringatan May Day harus dirayakan dengan semangat perlawanan. Bukan bermesra-mesraan dengan rezim yang tidak berpihak kepada buruh dan rakyat,” ujar Sunarno di depan Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 1 Mei 2025.

Dia meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melibatkan serikat-serikat buruh dalam pembentukan undang-undang. Sunarno menjelaskan, semangat peringatan May Day didasarkan pada semangat perlawanan kaum buruh untuk mengurangi jam kerja pada awal abad 19. Perlawanan itu dimenangkan kaum buruh, sehingga jam kerja standar menjadi 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.