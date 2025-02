Kisruh Distribusi Elpiji 3 Kilogram

Penataan distribusi elpiji 3 kilogram menyebabkan pasokan di berbagai tempat menjadi langka. Masyarakat antre lama untuk mendapatkan gas melon. Di media sosial, masyarakat menggaungkan tagar peringatan darurat untuk merespons kebijakan pemerintah lantaran dianggap minim sosialisasi dan menyengsarakan rakyat. Pada Ahad, 2 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto mencabut kebijakan Kementerian ESDM. “Presiden menginstruksikan agar para pengecer bisa berjualan kembali,” ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta Pusat, Selasa, 4 Februari 2025. Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menilai strategi pemerintah membatasi konsumsi elpiji 3 kilogram keliru. “Sangat tidak berkeadilan dan tidak efisien,” ucapnya ketika dihubungi, Selasa, 4 Februari 2025. ●

PEMERINTAH berencana membatasi akses media sosial untuk anak-anak. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan gagasan pembatasan medsos itu muncul karena tingginya angka kasus pornografi anak di ruang digital. “Dalam 4 tahun, ada 5,5 juta kasus,” kata Meutya pada Ahad, 2 Februari 2025.

Hasil riset National Center for Missing and Exploited Children menempatkan Indonesia sebagai negara keempat dengan sebaran konten pornografi anak terbanyak. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyatakan 48 persen anak berusia di bawah 12 tahun bisa mengakses Internet pada 2024. Sebagian besar dari mereka menggunakan Facebook, Instagram, dan TikTok.



Sejumlah pegiat perlindungan anak mendukung rencana tersebut. “Perlu pengawasan agar platform digital benar-benar memverifikasi usia pengguna dengan ketat,” ujar Manajer Advokasi Save the Children Indonesia Andri Yoga Utami. ●

Rencana Pemulangan Predator Seks Reynhard Sinaga