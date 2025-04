KontraS Sebut Kasus Novel Baswedan Serupa dengan Kasus Munir

TEMPO.CO , Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mengatakan, lambatnya penyelesaian kasus Novel Baswedan serupa dengan pengungkapan kasus Munir . “Sama seperti kasus Munir, hingga saat ini belum ada kejelasan,” ujar Yati, di Piza Kafe, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 10 Desember 2017.

Penyidikan kasus penyerangan air keras terhadap Novel, menurut Yati, tidak juga bergerak maju. Setelah dua pekan lalu Polda Metro Jaya merilis sketsa wajah yang diduga pelaku penyerang Novel, hingga kini belum ditemukan identitas dua penyerang penyidik senior KPK itu.



