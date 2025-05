KSPI Deklarasi Dukung Rizal Ramli Jadi Calon Gubernur DKI

TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendeklarasikan dukungannya terhadap mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli untuk maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan dukungan diberikan karena Rizal dianggap berpihak kepada buruh.



"Kebijakan Gubernur Ahok selama ini tidak berpihak kepada buruh. Dia hanya pro-pengembang," ucap Said saat konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Agustus 2016. Baca: Didukung Maju Pilgub DKI, Rizal Ramli: Belum Kepikiran



Menurut Said, salah satu ketidakberpihakan Ahok kepada buruh tercermin dalam penetapan upah minimum. Selama Ahok menjadi Gubernur DKI, ujar dia, upah minimum yang diperoleh buruh Jakarta berada di bawah Karawang dan Bekasi. "Soal upah minimum ini tidak pernah terjadi pada kepemimpinan gubernur sebelumnya," tuturnya.



Baca:

Reklamasi Jakarta, Begini Adu Sindir Ahok-Rizal Ramli

Kena Reshuffle, Apa Kata Rizal Ramli?



Said juga menuding penetapan upah minimum yang berada di bawah standar tersebut karena adanya pertukaran antara dana corporate sosial responsibility (CSR) sejumlah perusahaan dan kebijakan penetapan upah. "Salah satunya bagaimana Ahok membarter CSR Agung Podomoro dengan upah murah buruh. Kami sudah selidiki itu," katanya.



Menurut Said, deklarasi dukungan terhadap Rizal Ramli merupakan hasil musyawarah para pengurus. Said mengaku yakin Rizal bisa membawa DKI Jakarta menjadi lebih baik. “Kami yakin RR bisa menjalani ini semua. Kami yakin akan kemampuannya dan akhlaknya. Kami kaum buruh akan bergerak,” ucapnya.



ABDUL AZIS