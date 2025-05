KTT Asean-Amerika, Jokowi Tiba di California

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah tiba di California, Amerika Serikat untuk memulai kunjungan kerja dalam rangka Konferensi Asean-Amerika Serikat. Pesawat Kepresidenan tiba di Bandara Internasional Palm Springs, California pada Ahad sore, 14 Februari, pukul 17.00 waktu setempat.



"Setelah menempuh perjalanan selama hampir 23 jam, dan transit di Guam dan Honolulu, Pesawat Kepresidenan tiba di Bandar Udara Internasional Palm Springs, California," kata Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana di Jakarta, Senin, 15 Februari 2016.



‎Presiden dan Ibu Negara disambut di pintu pesawat oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Budi Bowoleksono dan Assistant Chief of Protocol Amerika Serikat Gladys Boluda. Dari Bandara, Presiden dan Ibu Negara bersama rombongan langsung menuju ‎kawasan Indian Wells, California untuk bermalam. Tempat ini menjadi lokasi pelaksanaan ASEAN-US Summit pada 15-16 Februari 2016.



Setelah menghadiri KTT Asean-AS, Presiden dan rombongan akan menuju ke San Fransisco, California, AS, untuk menyampaikan pidato kunci pada acara US-ASEAN Business Council (US-ABC) pada tanggal 17 Februari 2016.Di San Fransisco, selain menghadiri US-ABC, Presiden Jokowi juga akan berkunjung ke Silicon Valley. "Kesempatan ini akan digunakan untuk bertemu dengan CEO perusahaan-perusahaan raksasa di bidang IT,“ kata Presiden saat memberikan konferensi pers Sabtu lalu.‎



Presiden Jokowi juga akan menggunakan kesempatan kunjungan ke AS kali ini untuk bertemu dengan diaspora Indonesia di San Fransisco yang jumlahnya cukup besar. Presiden dan rombongan dijadwalkan kembali ke tanah air pada Jumat pagi, 19 Februari 2016.‎



ANANDA TERESIA