Malaysia Airlines dan AirAsia Tunda Penerbangan ke Bali

TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Maskapai penerbangan Malaysia Airlines (MAS) and AirAsia menangguhkan penerbangan dari dan ke Denpasar, Bali, menyusul penutupan Bandara Internasional Ngurah Rai akibat awan debu vulkanik dari letusan Gunung Raung.



Lewat situsnya, MAS menyatakan akan terus memonitor situasi dengan seksama dan akan memberitahukan informasi terbaru. “Para penumpang disarankan untuk mengecek status penerbangan mereka di www.malaysiaairlines.com atau menelepon di 1300-33-1313 sebelum berangkat ke bandara,” tulis MAS dalam situsnya. “Keselamatan tetap menjadi hal paling penting bagi Malaysia Airlines.”



AirAsia dalam pernyataannya juga mengumumkan penangguhan penerbangan dari dan ke Lombok, Nusa Tenggara Timur, karena penutupan Bandara Internasional Lombok sejak Kamis, 9 Juli 2015 malam. Gunung Raung, yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur, mulai aktif sejak 2 Juli 2015 lalu. Akibatnya, lima bandara ditutup dan ribuan penumpang terjebak.



THE STAR | THE NEW STRAIT TIMES | NATALIA SANTI