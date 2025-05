Mary Jane dan Kata "No" yang Mengubah Nasib

TEMPO.CO, Jakarta - Terpidana mati Mary Jane harus menghadapi akhir hidupnya dua hari lagi. Dia harus berhadapan dengan regu tembak salah satunya karena ketidakpahamannya akan bahasa yang digunakan saat penyidikan maupun persidangan.



Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Febiyonesta membeberkan proses penjatuhan vonis mati atas Mary Jane. "Ada miskomunikasi yang mengakibatkan jatuhnya keputusan fatal dalam kasus Mary Jane," kata Febiyonesta saat ditemui di kantor Human Rights Working Group, Ahad, 26 April 2015.



Febiyonesta mencontohkan satu percakapan antara hakim dan Mary Jane yang asli Filipina itu yang berujung pada vonis mati. Saat itu, kata Febiyonesta, hakim bertanya pada Mary Jane dalam bahasa Inggris "Do you regret?" yang berarti "Apakah Anda menyesal?"



Mary Jane menjawab pertanyaan itu dengan "No". Jawaban pendek Mary Jane, tutur Febiyonesta, membuat hakim menjatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa yang 'hanya' menuntut penjara seumur hidup.



Padahal, yang terjadi sebenarnya menurut Febiyonesta adalah Mary Jane telah salah memahami kalimat bahasa Inggris itu. "Dia mengira pertanyaan hakim berarti 'Apakah Anda bersalah?' sehingga dia menjawab 'No' karena dia merasa tak bersalah."



Kesalahan itu terjadi karena Mary Jane tak begitu paham bahasa Inggris. Bahasa yang dikuasai dengan baik oleh Mary Jane adalah Tagalog. Sayang, kata Febiyonesta, penerjemah yang disediakan untuk membantu Mary Jane hanya penerjemah Bahasa Inggris.



Akibat ketidakpahaman itu, Mary Jane harus berhadapan dengan vonis mati. Dia disebut sebagai kurir narkoba internasional yang menyelundupkan heroin ke Indonesia. Dalam pembelaannya, Mary Jane mengatakan tidak tahu-menahu ihwal barang yang dibawanya karena dia hanya menjalankan perintah majikan.



