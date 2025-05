TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan kembali menggelar mudik gratis bagi para pemudik sepeda motor dengan menggunakan bus. Pendaftaran secara online melalui portal Mudikgratis.dephub.go.id dibuka mulia hari ini, Jumat, 13 Mei 2016, hingga Minggu, 12 Juni 2016. Sedangkan pendaftaran offline dibuka mulai Senin, 16 Mei 2016, hingga Ahad, 12 Juni 2016.



Pada masa angkutan Lebaran 2016, Kementerian Perhubungan menyediakan kuota sebanyak 12 ribu sepeda motor dan 24 ribu penumpang dengan total anggaran Rp 20 miliar. Kuota tersebut dibagi untuk arus mudik sebanyak 8.400 sepeda motor dengan 16.800 penumpang dan arus balik 3.600 sepeda motor dengan 7.200 penumpang. Jumlah kuota sepeda motor tersebut mengalami kenaikan sebesar 275 persen dari tahun lalu sebanyak 3.200 sepeda motor.



Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hemi Pamurahardjo mengatakan ada yang berbeda pada pendaftaran offline mudik gratis tahun ini. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya masyarakat langsung melakukan pendaftaran di Kementerian Perhubungan, tahun ini Kementerian mendatangi masyarakat dengan membuka booth pendaftaran. “Di beberapa titik keramaian di Jakarta dan sekitarnya,” ujar Hemi dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 13 April 2016.



Berikut ini lokasi pendaftaran secara offline di beberapa titik di Jakarta.



1. DKI Jakarta

a. 16-21 Mei 2016: Pasar Kebayoran Lama

b. 22 Mei 2016: Blok M Square

c. 23-28 Mei 2016: kantor Kecamatan Tanah Abang dan Kemayoran

d. 29 Mei 2016: Blok M Square

e. 30 Mei-4 Juni 2016: kawasan KBN

f. 5 Juni 2016: Blok M Square

g. 6-11 Juni 2016: Terminal Grogol

h. 12 Juni 2016: Blok M Square



2. Kota Depok

a. 16-21 Mei 2016: Pasar Agung

b. 22 Mei 2016: CFD Universitas Indonesia

c. 23-28 Mei 2016: kantor Kecamatan Beji dan Sukmajaya

d. 29 Mei 2016: CFD Universitas Indonesia

e. 30 Mei-4 Juni 2016: Kawasan Industri Cimanggis

f. 5 Juni 2016: CFD Universitas Indonesia

g. 6-11 Juni 2016: Terminal Depok

h. 12 Juni 2016: CFD Universitas Indonesia



3. Kota Tangerang

a. 16-22 Mei 2016: Pasar Malabar

b. 23-29 Mei 2016: kantor Kecamatan Ciledug dan Batuceper

c. 30 Mei-5 Juni 2016: Kawasan Industri Kosambi

d. 6-11 Juni 2016: Terminal Kalideres



4. Kota Tangerang Selatan

a. 16-22 Mei 2016: Pasar Serpong

b. 23-29 Mei 2016: kantor Kecamatan Pamulang dan Pondok Aren

c. 30 Mei-6 Juni 2016: Kawasan Pergudangan Taman Tekno

d. 6-12 Juni 2016: Stasiun Sudamara



5. Pusat keramaian

a. 22 Mei 2016: Kebun Binatang Ragunan

b. 29 Mei 2016: Kebun Binatang Ragunan

c. 5 Juni 2016: Kebun Binatang Ragunan

d. 12 Juni 2016: Kebun Binatang Ragunan



6. Kota Bekasi

a. 16-22 Mei 2016: Pasar Kranji

b. 23-29 Mei 2016: kantor Kecamatan Pondok Gede dan Bekasi Timur

c. 30 Mei-6 Juni 2016: Kawasan Industri Pulogadung

d. 6-12 Juni 2016: Terminal Bekasi



