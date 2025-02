MBG Dikritik Lambat, Prabowo: Presiden Tak Punya Tongkat Nabi Musa

Prabowo menargetkan jumlah penerima makan bergizi gratis mencapai satu juta orang pada akhir Februari 2025 dan enam juta orang per Juli 2025. Baru-baru ini telah ada 770 anak yang menerima makan siang gratis di sekolah dari program tersebut.

Belakangan juga Prabowo meminta para kepala daerah terpilih dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus membantu infrastruktur program MBG. Bantuan itu seperti menyiapkan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).



Rencana memanfaatkan KIM plus untuk membantu program makan bergizi gratis disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana usai menghadiri kegiatan silaturahmi ketua umum partai KIM plus yang juga dihadiri kepala daerah terpilih asal koalisi itu di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025. “Pemerintah daerah disarankan menyiapkan infrastruktur seperti bangunan SPPG,” kata Dadan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Oktober 2025.



Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.