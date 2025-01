Menkes Budi Gunadi Tekankan HMPV Bukan Virus Mematikan: Seperti Flu Biasa

Virus HMPV Sudah Masuk Indonesia, Ini Tanggapan IDI hingga Eks Direktur Penyakit Menular WHO

Dalam artikel “Human metapneumovirus - what we know now” tahun 2018, HMPV adalah virus yang diidentifikasi oleh peneliti Belanda tahun 2001. Penemuan itu menggunakan sampel nasofaring dari 28 anak dengan penyakit pernapasan.