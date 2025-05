TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan kementeriannya akan melatih para pembuat soal ujian nasional. "Untuk meningkatkan kualitas ujian anak didik," kata Anies di kantornya, Rabu, 7 Januari 2015.



Mantan Rektor Universitas Paramadina ini berharap, dengan kualitas soal ujian lebih baik, murid-murid Indonesia bisa berpikir lebih luas. "Jangan lagi low order thinking. Harus lebih ditingkatkan lagi," katanya. (Baca: Menteri Anies Ditantang ICW Hapus Ujian Nasional)



Menteri lulusan University of Maryland, College Park, Amerika Serikat, ini berharap model soal ujian di Indonesia bisa seperti GRE (The Graduate Record Examination) atau SAT (The Scholastic Aptitude Test) di Amerika. Menurut dia, agar para pembuat soal ujian di Indonesia bisa lebih baik lagi, perlu mengundang pembuat soal GRE dan SAT. "Perlu mengundang orang luar untuk melatih pembuat soal Indonesia," katanya. (Baca: Temuan Ombudsman Soal Kelemahan Ujian Nasional)



Namun rencana untuk memberikan pelatihan kepada para pembuat soal Indonesia ini kemungkinan tidak akan dilaksanakan pada tahun ini. "Tahun ini tidak akan terkejar. Kemungkinan tahun depan," katanya.



GRE adalah tes standar yang merupakan persyaratan penerimaan untuk sebagian besar lulusan sekolah di Amerika Serikat. Tes ini dibuat oleh Educational Testing Service (ETS). Ujian ini mengukur penalaran verbal, penalaran kuantitatif, menulis analitis, dan keterampilan berpikir kritis yang telah diperoleh selama jangka waktu yang panjang dan yang tidak berhubungan dengan bidang studi spesifik. Sedangkan SAT adalah tes standar yang banyak digunakan untuk ujian masuk akademi atau universitas di Amerika Serikat.



MITRA TARIGAN

