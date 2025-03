Mudik Lebaran: Daftar Rekayasa Lalu Lintas di Jawa Barat untuk Antisipasi Kemacetan

Menurut Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh Faruk Rozi, arus kendaraan di jalur tersebut diperkirakan mulai meningkat dua hari sebelum hingga dua hari sesudah Lebaran. Oleh karena itu, kepolisian akan melakukan pengaturan lalu lintas, termasuk penerapan rekayasa jalan seperti one way untuk menjaga kelancaran arus kendaraan.

Skema one way juga diterapkan dari KM 70 tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 tol Semarang-Batang pada waktu yang sama guna mempercepat aliran kendaraan ke arah timur. Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, menjelaskan bahwa skema one way ini akan kembali diterapkan pada puncak arus balik guna menghindari kepadatan kendaraan yang kembali ke Jabodetabek.