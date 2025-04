TEMPO.CO, Jakarta - Kabar penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan disiram air keras segera menyebar. Novel diserang olerh seseorang setelah salat subuh berjamaah di masjid sekitar rumahnya.



Berita ini cepat sampai ke mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. "Ini bukti kekuatan-kekuatan kontra KPK yang semakin brutal dan riil melakukan teror terhadap Novel Baswedan dan jajaran KPK,” kata Busyro Muqoddas, Selasa, 11 April 2017.



Novel Baswedan dan KPK, menurut Busyro, sudah berkali-kali mendapat teror. “Novel Baswedan sudah berkali-kali ditabrak dan sekarang disiram air keras,” kata Busyro saat dihubungi Tempo. Busyro menegaskan, sudah saatnya Presiden Joko Widodo turun tangan.



"Presiden Jokowi harus turun tangan langsung dengan membentuk tim bersama untuk mengusut kasus ini,” kata Busyro.



Kondisi Novel Baswedan setelah disiram air keras kini dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia mengalami luka di wajah dan matanya. "Sekarang di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading," kata Emil, istri Novel Baswedan.



S. DIAN ANDRYANTO I BUDI SETYARSO



