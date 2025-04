Panitia Ceramah Zakir Naik: Undangan Nonmuslim Sedang Dicetak

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Panitia Pelaksana Zakir Naik Indonesia Visit 2017, Arif Fatwaddin, mengatakan undangan bagi masyarakat nonmuslim sedang dicetak. Rencananya, undangan tersebut akan disebar panitia besok.



"Kalau soal daftar siapa yang diundang, ada di panitia nasional," katanya kepada Tempo saat dihubungi pada Senin, 3 April 2017.



Arif mengakui soal daftar tokoh atau kelompok nonmuslim yang diundang tak ia ketahui karena itu ada di pihak panitia nasional dan sangat dijaga. Sebab, kata dia, nama-nama itu masih sensitif jika diumumkan.



Namun Arif menuturkan, di dalam daftar undangan ada organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Selain itu, pendaftaran bagi masyarakat nonmuslim di buka di situs mereka dengan kuota 500 orang. "Setiap hari, ada 10-15 orang yang mendaftar," ujarnya.



Panitia Pelaksana Zakir Naik Indonesia Visit 2017 berencana mengundang 1.000 nonmuslim untuk menghadiri ceramah Zakir di Bekasi. Alasannya, hal tersebut adalah permintaan dari Zakir.



Panitia menjelaskan diundangnya masyarakat nonmuslim adalah keinginan Zakir karena dia dikenal sebagai penceramah yang berani berargumentasi dengan siapa pun. Ditambah, tema acara di Bekasi berjudul “Similarity Between Islam and Christianity”.



Zakir akan berceramah di Bekasi pada 8 April 2017 di Stadion Patriot. Ceramah akan dimulai pukul 19.30 hingga 24.00. Panitia menegaskan kegiatan Zakir di Bekasi hanya berceramah.



Sebelumnya, dia sudah berceramah di Bandung pada Ahad lalu. Hari ini, dia direncanakan berceramah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan tema “Religion as an Agent of Mercy and Peace”. Kemudian dia direncanakan akan berceramah di Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur, pada 4 April besok, sebelum melanjutkan ceramahnya di Bekasi.



DIKO OKTARA