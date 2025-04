TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rencananya mengambil keputusan terkait dengan lima isu krusial hari ini, Kamis, 13 Juli 2017. Dalam rapat internal terakhir, kemarin, Pansus menyepakati lima isu ini akan diputuskan secara paket.



Bila DPR dan pemerintah bisa mencapai kesepakatan, RUU Pemilu akan langsung disahkan hari ini juga. "Tapi, kalau tidak bisa, Pansus sepakat lima isu ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan secara suara terbanyak 20 Juli nanti," kata Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.



Baca juga: Pansus RUU Pemilu Sepakati 5 Opsi Paket untuk Diputuskan Besok



Lima isu krusial yang akan diputuskan secara paket adalah terkait dengan ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, jumlah kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi.



Dalam rapat kemarin, Pansus RUU Pemilu menetapkan lima jenis paket untuk dipilih salah satunya. Metode pemilihannya dilakukan secara musyawarah mufakat. Berikut ini lima paket tersebut.



1. Paket A

- Ambang batas presiden: 20 atau 25 persen

- Ambang batas parlemen: 4 persen

- Sistem pemilu: terbuka

- Alokasi kursi per daerah pemilihan: 3-10

- Metode konversi suara: sainte lague murni



2. Paket B

- Ambang batas presiden: 0 persen

- Ambang batas parlemen: 4 persen

- Sistem pemilu: terbuka

- alokasi kursi per daerah pemilihan: 3-10

- Metode konversi suara: kuota hare



3. Paket C

- Ambang batas presiden: 10/15 persen

- Ambang batas parlemen: 4 persen

- Sistem pemilu: terbuka

- Alokasi kursi per daerah pemilihan: 3-10

- Metode konversi suara: kuota hare



4. Paket D

- Ambang batas presiden: 10/15 persen

- Ambang batas parlemen: 5 persen

- Sistem pemilu: terbuka

- Alokasi kursi per daerah pemilihan: 3-8

- Metode konversi suara: sainte lague murni



5. Paket E

- Ambang batas presiden: 20/25 persen

- Ambang batas parlemen: 3,5 persen

- Sistem pemilu: terbuka

- Alokasi kursi per daerah pemilihan: 3-10

- Metode konversi suara: kuota hare



Lukman, yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa, menjelaskan, dalam rapat Pansus siang nanti, setiap fraksi akan diberi kesempatan menyampaikan pandangan terkait dengan paket yang dipilih dalam RUU Pemilu.



AHMAD FAIZ