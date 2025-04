Paus Fransiskus Wafat, ICJR: Tokoh yang Tak Setuju Hukuman Mati

TEMPO.CO , Jakarta - Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR turut berduka atas wafatnya pemimpin tertinggi Katolik Paus Fransiskus pada Senin pagi, 21 April 2025, waktu Roma Vatikan. Peneliti ICJR, Audrey Kartisha M., mengatakan kepemimpinan Paus Fransiskus telah membawa angin segar dalam sejarah Gereja Katolik lantaran ia konsisten membela kaum marjinal dan menentang segala bentuk ketidakadilan.

Pernyataan 'Who am I to judge?' yang dilontarkan Paus Fransiskus dianggapnya sebagai simbol dari keterbukaan dan kasih dalam memaknai kemanusiaan. Hingga akhir hayatnya, menurut Audrey, Paus Fransiskus konsisten menyuarakan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang bersifat punitif dan tidak manusiawi, terutama yang berdampak pada kelompok rentan.