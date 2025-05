PDIP Pastikan Pemilihan Pemimpin KPK Sesuai Jadwal

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, meyakinkan pemilihan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan terlambat dan pasti akan menemukan hasil yang jelas. "Pasti sudah ada lima pemimpin KPK per 16 Desember nanti," ujarnya saat dihubungi Tempo, Kamis, 3 Desember 2015.



Menurut Masinton, bulan ini DPR akan memastikan pemimpin DPR, yang hingga saat ini masih belum selesai. Rencananya, pada 14-15 Desember 2015, Komisi III menjadwalkan pelaksanaan fit and proper test terhadap delapan calon pemimpin KPK yang ada saat ini. "Tanggal 16 Des 2015-nya, capim (calon pemimpin) KPK yang telah menjalani fit and proper test akan dipilih lima orang menjadi pemimpin KPK," ujarnya.



Sebelumnya, Komisi Hukum DPR memutuskan melanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan calon pemimpin KPK. Kesepakatan diambil dalam rapat pleno tertutup oleh Komisi III DPR RI pada Senin lalu. Perdebatan mewarnai pengambilan keputusan ini.



Uji calon pemimpin KPK akan dilakukan kembali pada 3-4 Desember 2015 di parlemen dengan agenda pembuatan makalah di tempat. Komisi akan memanggil dua calon yang telah menyelesaikan uji kelayakan tahun lalu, yaitu Busyro Muqqodas dan Robby Arya Brata, untuk ditanya apakah mereka masih mau menjadi pemimpin KPK.



Sebelumnya, proses pemilihan sempat terhambat karena sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat mewacanakan pengembalian berkas kandidat pimpinan KPK hasil panitia seleksi. Sikap mereka karena ketiadaan wakil dari elemen kejaksaan dan syarat formal pendidikan dari beberapa calon. Namun menurut Trimedya Panjaitan, anggota Fraksi PDI Perjuangan, wacana itu tak lagi jadi hambatan. Meski demikian, catatan itu akan ikut dijadikan pertimbangan dalam menentukan pimpinan terpilih.