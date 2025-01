Pemerintah Siapkan Bansos Khusus untuk 3,1 Juta Warga Miskin Ekstrem

Berdasarkan data yang dipaparkan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, pendataan masyarakat kategori miskin ekstrem, BPS menggunakan standar Bank Dunia, yakni $2,15 per kapita atau sekitar Rp 391 ribu per kapita per bulan. Di Indonesia terdapat sekitar 790 ribu kepala keluarga yang masuk kategori tersebut.