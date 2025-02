Pendaftaran SNBT 2025 Dibuka 11 Maret: Ini Syarat, Materi, dan Cara Daftarnya

1. Peserta harus memiliki Akun SNPMB Siswa. Registrasi Akun SNPMB Siswa dapat dilakukan di Portal SNPMB.

2. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

3. Siswa SMA/SMK/MA Kelas 12 atau kelas terakhir pada tahun 2025, atau Peserta didik Paket C tahun 2025 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2025).

4. Siswa yang belum memiliki ijazah wajib membawa surat keterangan sebagai siswa kelas 12 yang memuat identitas diri (nama, kelas, NISN, dan NPSN), pas foto terbaru berwarna, serta dilengkapi tanda tangan Kepala Sekolah/Madrasah dan stempel atau cap resmi sekolah.

5. Lulusan SMA/SMK/MA Sederajat tahun 2023 dan 2024, atau Lulusan Paket C tahun 2024 dan 2023 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2025).

6. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan.

7. Bagi peserta yang memilih program studi bidang Seni dan/atau Olahraga wajib mengunggah portofolio.

8. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.

9. Bagi peserta berkebutuhan khusus difabel netra wajib mengunggah Surat Pernyataan difabel netra.

10. Membayar biaya UTBK (kecuali Peserta KIP Kuliah).