Peneliti BRIN Sarankan Kepala Daerah dari PDIP Lebih Baik Ikut Retret

Lili turut mengutip sebuah kalimat bijak dari mantan Presiden Amerika Serikat (AS), John F. Kennedy, yang menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan partai politik. Kutipan tersebut berbunyi, "Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins," yang berarti "Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara dimulai."