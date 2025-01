Pengertian Pragmatis, Ciri-Ciri, Jenis, dan Contohnya

Pragmatisme memperluas pemikiran tentang perjuangan untuk mempertahankan diri (struggle of existence), yang paling dapat beradaptasi yang mampu bertahan (survival of the fittest), dan adaptasi.

2. Keinginan untuk Menguji Filsafat secara Ilmiah

Pelopor paham pragmatis, Peirce tertarik untuk menguji ilmu filsafat secara eksperimental atau ilmiah.