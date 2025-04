Perpres Soal Tukin Dosen Diteken, Adaksi: Masih Ada Ketimpangan Insentif di PTNBH dan BLU Remunerasi

Adaksi mencatat, nominal insentif di kampus dengan skema remunerasi kerap kali lebih kecil ketimbang Tukin yang diatur dalam Perpres 19/2025. Ia menyebut ada dosen di PTNBH yang hanya menerima insentif Rp 400 ribu hingga Rp 2 juta per bulan. “Padahal tukin bisa mencapai Rp 5,3 juta per bulan untuk jabatan asisten ahli,” ujar Anggun.

Pihak Kementerian Pendidikan Tinggi membenarkan bahwa perpres tersebut telah disetujui dan diteken oleh Presiden Prabowo. "Iya. Perpres tersebut sudah beredar via Whatsapp. Tetapi belum muncul di situs Setneg terbaru. Prosedurnya seperti itu, Perpres ditandatangani oleh Presiden dan diedarkan oleh bagian hukum Setneg," kata seorang pejabat Kemendikti Saintek yang enggan dikutip namanya lewat jawaban tertulis kepada Tempo.

Pejabat tersebut juga menanggapi poin keberatan adaksi soal belum terpenuhinya tuntutan Tukin for All. "Iya masih tetap dijadikan polemik. Respons kami adalah kebijakan tersebut adalah kebijakan optimal mengingat tukin berbasis pada kinerja dan ruang fiskal yang ada. Lihat UU ASN No. 20 tahun 2023, tukin adalah apresiasi," katanya.