Pesawat Wapres Jusuf Kalla Pernah Dilarang Terbang dari AS

Baca juga: Kemlu Masih Tunggu Klarifikasi AS Soal Pelarangan Gatot Nurmantyo

Cerita Wapres tentang perjalanan menuju KTT APEC di Lima, Peru, November 2016 lalu tersebut disampaikan untuk menanggapi permintaan maaf resmi pemerintah AS melalui Kedutaan Besar AS di Indonesia pada Rabu, 25 Oktober 2017, terkait batalnya kunjungan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke AS karena kesalahan administrasi.