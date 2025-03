Polemik Kader PSI Ramai Jadi Pengurus FOLU Net Sink 2030, Nepotisme?

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menuai sorotan lantaran diduga sengaja menunjuk kolega-koleganya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mengisi jabatan kepengurusan Indonesia’s Forestry and Other Land Use alias FOLU Net Sink 2030. Selain terindikasi nepotisme, dugaan bagi-bagi jabatan sesama kader PSI itu dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan.