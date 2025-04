Polemik Tanpa Dubes RI untuk AS Saat Amerika Serikat Patok Tarif Impor 32 Persen Terhadap Indonesia

TEMPO.CO , Jakarta - Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) setelah Presiden AS Donald Trump menetapkan kebijakan tarif impor sebesar 32 persen untuk Indonesia. Namun, di sisi lain, jabatan Duta Besar Republik Indonesia atau Dubes RI untuk AS selaku perpanjangan tangan Indonesia dengan Gedung Putih, ternyata kosong sejak dua tahun lalu.

Tanpa Dubes untuk AS, saat ini tugas sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di Washington diemban oleh chargé d’affaires atau kuasa usaha ad interim. Posisi ini dijabat Ida Bagus Made Bimantara atau Sade Bimantara, seorang diplomat karier yang sebelumnya berperan sebagai Wakil Duta Besar RI untuk AS saat Rosan mengundurkan diri.

Setelah Trump mengumumkan tarif baru untuk Indonesia, lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meminta Prabowo segera menunjuk Dubes RI untuk AS definitif pengganti Rosan yang sudah vakum hampir dua tahun. Peneliti INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan ketiadaan perwakilan diplomatik tersebut menghambat lobi-lobi yang mesti disegerakan.