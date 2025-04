Prabowo Bilang Telah Pelajari Ilmu Menteri Propaganda Nazi Joseph Goebbels

“Itu adalah ilmu propaganda, itu ada di buku semua. Itu keahlian Hitler dan Joseph Goebbels. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Itu ada di buku The Art of Propaganda,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Ia kemudian menyinggung asas kedua teori Joseph Goebbels, yakni “the bigger the lie, the easier people to believe" atau kebohongan yang lebih besar mudah dipercaya orang.