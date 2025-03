Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Bahas Harga Pangan Selama Ramadan

Dari pantauan di Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata cabai rawit merah hari ini tembus Rp 85.024 per kilogram. Harga ini jauh melampaui harga acuan penjualan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 40 ribu hingga Rp 57 ribu per kilogram. Pekan lalu, harganya masih Rp 67.135 per kilogram. Di Jakarta, menurut Informasi Pangan Jakarta, harga produk hortikultura ini bahkan melejit hingga Rp 107.394 per kilogram.