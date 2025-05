Presiden Jokowi Tiba di India, Ini Agenda Acaranya

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo bersama rombongan tiba di India. Pesawat kepresidenan Indonesia-1 mendarat di Pangkalan Udara Palam, New Delhi, India pada Senin, 12 Desember 2016, sekitar pukul 01.00 WIB.



Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo disambut oleh Kepala Protokol Negara India dan Duta Besar Republik Indonesia untuk India Rizal Wilmar Indrakesuma. Jokowi akan menghabiskan waktu selama dua hari di India dalam rangka kunjungan kerja.



Dari siaran pers yang diterima Tempo, pada hari pertama ini Jokowi akan menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden India Pranab Mukherjee. Agenda berlanjut dengan bertemu sejumlah pimpinan perusahaan India. Selain itu, akan ada acara ramah tamah dan santap siang dengan Staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) New Delhi serta masyarakat Indonesia di sana.



India salah satu mitra dagang Indonesia terbesar di kawasan Asia. Tercatat angka perdagangan Indonesia dengan India pada 2015 mencapai US$ 14,45 miliar. Sebaliknya investasi India ke Indonesia merupakan 43 persen dari investasi India di ASEAN. Angkanya menyentuh US$ 57,2 juta di 2015.



Dari India, Jokowi akan melanjutkan kunjungan kerja ke Iran. Ikut dalam rombongan presiden, yaitu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong.



ADITYA BUDIMAN