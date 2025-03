Puncak Arus Mudik di Jalur Selatan Jabar Dimulai, Polisi Berlakukan 13 Kali One Way

Polisi pun melakukan buka tutup jalur sepenggal atau one way untuk mencegah terjadinya kemacetan parah. "Hari ini (volume kendaraan) terpadat dibandingkan hari-hari sebelumnya," ujar Kasat Lantas Polres Garut, Inspektur Satu Aang Andi Suhandi, Sabtu 29 Maret 2025.

Aang mengaku, sistem one way yang telah dilakukan hingga Sabtu pagi mencapai 13 kali. Penutupan terlama dilakukan selama 1 jam yakni pada pukul 00.00 - 01.00 WIB dan pukul 02.30 - 03.30 WIB. Sementara one sebelumnya hanya dilakukan selama 30 menit.